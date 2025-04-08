Сетевое издание|18+|Вторник|8 апр 2025|23:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

9 апреля пензенцев ждут минусовые температуры

Печать
Telegram

9 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут 0...-5 градусов, днем воздух прогреется до +4...+9, а к следующей ночи похолодает до -2...-7.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, временами его порывы станут достигать 19 метров в секунду, что соответствует желтому уровню погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее сообщалось, что в начале рабочей недели Пензенская область окажется во власти западного циклона, из-за чего повсеместно пройдут интенсивные дожди с сильным порывистым ветром. Затем придет антициклон, осадки прекратятся, заметно похолодает, особенно в ночные часы.

В старину подмечали: если 9 апреля утром иней и туман, то год будет очень урожайным; если при таянии снега образовалась плесень, быть обильному урожаю грибов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте