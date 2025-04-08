9 апреля пензенцев ждут минусовые температуры

08.04.2025 | 22:00

9 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут 0...-5 градусов, днем воздух прогреется до +4...+9, а к следующей ночи похолодает до -2...-7.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, временами его порывы станут достигать 19 метров в секунду, что соответствует желтому уровню погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее сообщалось, что в начале рабочей недели Пензенская область окажется во власти западного циклона, из-за чего повсеместно пройдут интенсивные дожди с сильным порывистым ветром. Затем придет антициклон, осадки прекратятся, заметно похолодает, особенно в ночные часы.

В старину подмечали: если 9 апреля утром иней и туман, то год будет очень урожайным; если при таянии снега образовалась плесень, быть обильному урожаю грибов.