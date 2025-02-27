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Криминал

Молодому уклонисту из Каменки вынесли приговор

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В Каменке осудили 21-летнего местного жителя за уклонение от призыва на военную службу. Молодому мужчине приходило несколько повесток, ни по одной он не явился.

Горожанин состоял на учете в военкомате Каменки и Каменского района. В октябре 2024 года ему прислали повестку о необходимости явиться в комиссариат для уточнения данных. Однако молодой человек не пришел и причин не объяснил.

Через месяц, в ноябре, мужчину уведомили, что ждут в военкомате для прохождения медкомиссии. Эту повестку он также проигнорировал.

В итоге горожанин стал фигурантом уголовного дела, поскольку никаких оснований для уклонения от призыва в ряды ВС РФ не имел.

Свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил уклонисту штраф в размере 80 000 рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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