Пензенец счел себя негодным для службы в армии и был наказан

13.02.2025 | 13:17

В Пензе осудили 24-летнего уклониста. Оправдывая свой поступок, молодой человек заявил, что он не годен для службы в армии.

Пензенец состоит на воинском учете в комиссариате Первомайского и Ленинского районов с 3 февраля 2017 года. 20 июня 2024 года ему пришла повестка о необходимости через 3 дня явиться в военкомат для отправки в ВС РФ. Однако молодой мужчина проигнорировал требование.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Свою вину он не признал, пояснив, что по состоянию здоровья не годен к прохождению службы.

Суд изучил материалы дела и сделал обратный вывод. Молодой человек прошел медкомиссию, которая признала его годным с незначительными ограничениями. Он подлежал призыву.

«В результате суд признал мужчину, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Адвокат горожанина обжаловал приговор, но судебная коллегия по уголовным делам оставила наказание без изменения.