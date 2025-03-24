В Пензе приступили к расконсервации главного фонтана

24.03.2025 | 12:34

В Пензе начали расконсервацию главного городского фонтана. Форсунки, расположенные в пешеходной части, уже открыты.

На данный момент сроки, когда фонтан полностью расконсервируют, неизвестны, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в городской администрации. Пробный запуск достопримечательности планируется ближе к маю.

К подготовке фонтана к зиме специалисты приступили 16 сентября. 14 октября работы были завершены.

Коммунальщики демонтировали насосы на пешеходной части, промыли чашу, сняли пенные форсунки, предназначенные для создания водных потоков, обшили фонтан деревянным коробом и постелили сверху укрывной материал.

В прошлом году к расконсервации гидротехнического сооружения приступили в начале апреля. 30-го числа фонтан заработал.