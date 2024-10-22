В Пензенской области отменяют особый противопожарный режим

22.10.2024 | 10:51

С 23 октября на территории Пензенской области отменяется особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства было подписано в понедельник, 21-го числа.

Особый противопожарный режим был введен с 1 июня. Пока он действовал, жителям региона запрещалось разводить костры и сжигать мусор, заниматься пожароопасными работами с использованием открытого огня, за исключением случаев, когда это делается в специально отведенных и оборудованных местах.

«За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ - в виде административного штрафа», - предупреждали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Суммы взысканий внушительные: для граждан - от 10 000 до 20 000 рублей; для должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей; для предпринимателей без образования юрлица - от 60 000 до 80 000 рублей; для юрлиц - от 400 000 до 800 000 рублей.

В 2023 году особый противопожарный режим в Пензенской области вводили с 8 апреля. Его отменили 25 сентября, а затем продлили.