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Общество

Изменения в маршрут № 20 решили внести позже

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Срок изменения маршрута № 20 в Пензе перенесли. Теперь планируется, что микроавтобусы начнут заезжать на Маяк с 30 января. Об этом PenzaInform.ru сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в понедельник, 27-го числа, сделав акцент на слове «планируется».

Ранее изменить схему движения «двадцатки» собирались с 25 января, однако этого не произошло.

О том, как именно начнут ездить маршрутки № 20, рассказал представитель областного минстроя, отвечая на вопросы подписчиков телеграм-канала PenzaInform. «Маршрут будет выезжать с улицы Стрельбищенской, Измайлова, Автономной, делать заезд в микрорайон Маяк с разворотом и далее - по существующей схеме маршрута», - уточнил он.

С 25 ноября 2024 года «двадцатку» (Пенза-I - Барковка) перевели на регулируемый тариф и сделали подвозящим маршрутом. Она больше не ходила до вокзала, цена проезда снизилась до 10 рублей.

С 16 декабря маршрут № 20 перестал быть подвозящим. Его продлили, а стоимость проезда подняли до 30 рублей. «Двадцатка» начала с Барковки ездить до Пензы-I по мосту им. В. П. Капашина (в центр - по ул. Злобина, в обратном направлении - по ул. Урицкого).

Вносить изменения в схему маршрута пришлось из-за проведения работ в районе Бакунинского моста, где с 25 ноября на 2,5 года перекрыли движение.

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