С 25 января в Пензе снова изменится маршрут № 20

22.01.2025 | 12:29

С 25 января планируется очередное изменение схемы движения на маршруте № 20. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», отвечая на запрос от портала PenzaInform.ru.

В ведомство было направлено обращение от жительницы ГПЗ, которая интересовалась, как пенсионерам из микрорайона добираться до поликлиники на Маяке.

В ответе, подписанном директором ГКУ Ларисой Панковой сообщается, что с 25 января планируется направить маршрутки № 20 через Маяк. «Жители ГПЗ на указанном маршруте с остановки «Автоколонна № 1546» могут доехать до остановочных пунктов «Фабричная», «Городская поликлиника № 2», расположенных в мкр. Маяк», - пояснила Лариса Панкова.

Ранее жители Барковки жаловались, что после изменения маршрута № 20 вынуждены ездить в поликлиники с пересадкой.

С 25 ноября 2024 года «двадцатку» (Пенза-I - Барковка) перевели на регулируемый тариф и сделали подвозящим маршрутом. Она перестала ходить до вокзала, цена проезда снизилась до 10 рублей. Схема стала следующей: ул. Долгая (остановка «Барковка») - ул. Сортировочная - ул. Перовской - ул. Демьяна Бедного - ул. Луговая - ул. Стрельбищенская - ул. Измайлова - ул. Автономная - ул. Парковая - переулок Горбатов - ул. Транспортная - ул. Измайлова - ул. Стрельбищенская - ул. Луговая - ул. Перекоп - ул. Перовской - ул. Сортировочная - ул. Долгая (остановка «Барковка»). Заявлялось, что изменения ввели на период проведения работ в районе Бакунинского моста, где с 25 ноября на 2,5 года перекрыли движение.

С 16 декабря маршрут № 20 перестал быть подвозящим. Его продлили, а стоимость проезда подняли до 30 рублей. «Двадцатка» начала с Барковки ездить до Пензы-I по мосту им. В. П. Капашина (в центр - по ул. Злобина, в обратном направлении - по ул. Урицкого).