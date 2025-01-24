В Пензенской области проверят защищенность самых важных объектов

24.01.2025 | 11:55

Ситуацию с общественной безопасностью в Пензенской области обсудили на заседании регионального оперативного штаба в пятницу, 24 января.

Ночью средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 121 беспилотный летательный аппарат, в том числе 17 - над Саратовской областью. С 00:20 до 7:45 в пензенском аэропорту действовал план «Ковер» - закрывалось воздушное пространство.

В регионе решили создать оперативные группы, в которые войдут сотрудники Росгвардии. Они должны еще раз проверить критически важные объекты.

«Также необходимо обеспечивать надлежащее состояние подвальных помещений жилых домов и общественных зданий. В Пензенской области организовано почти 5 тысяч таких укрытий», - написал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Помимо подвалов, в регионе установлены мобильные укрытия в местах массового посещения людей. 5 из них находятся в областном центре. При необходимости могут быть развернуты новые конструкции.

Ранее стало известно о появлении у губернатора советника, который будет заниматься вопросами безопасности и специальной военной операции. Им стал Дмитрий Федотов.