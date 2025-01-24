Соседний с Пензенской областью регион вновь атаковали беспилотники

24.01.2025 | 07:52

В ночь на пятницу, 24 января, Саратовскую область вновь атаковали украинские дроны.

В 2:46 губернатор региона Роман Бусаргин написал в своем телеграм-канале об угрозе БПЛА. Все экстренные службы были приведены в полную готовность.

В 6:29 появилось новое сообщение: «Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет».

В Министерстве обороны РФ сообщили: над территорией Саратовской области уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, 37 БПЛА были перехвачены в Брянской области, 20 - в Рязанской, 17 - в Курской, 7 - в Ростовской, по 6 - в Белгородской и Московской, 3 - в Воронежской, по 2 - в Тульской, Орловской и Липецкой, по 1 - над Москвой и Крымом.

В общей сложности в течение ночи средствами ПВО был уничтожен 121 беспилотник.

14 января Саратовская область подверглась атаке БПЛА, которые нанесли повреждения промышленному предприятию в Энгельсе. В тот день уроки в школах Саратова и Энгельса проходили в дистанционном режиме.