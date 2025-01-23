Уточнена новая схема движения маршруток № 20

23.01.2025 | 14:36

В областном минстрое рассказали, как именно изменится маршрут № 20 с 25 января. Ранее сообщалось, что его направят через Маяк.

«Маршрут будет выезжать с улицы Стрельбищенской, Измайлова, Автономной, делать заезд в микрорайон Маяк с разворотом и далее - по существующей схеме маршрута», - уточнил представитель ведомства, отвечая на вопросы подписчиков телеграм-канала PenzaInform.

Жители Барковки, которые жаловались, что вынуждены ездить в поликлиники с пересадкой, теперь смогут добраться до них на маршрутке.

С 25 ноября 2024 года «двадцатку» (Пенза-I - Барковка) перевели на регулируемый тариф и сделали подвозящим маршрутом. Она перестала ходить до вокзала, цена проезда снизилась до 10 рублей. Схема стала следующей: улицы Долгая (остановка «Барковка») - Сортировочная - Перовской - Демьяна Бедного - Луговая - Стрельбищенская - Измайлова - Автономная - Парковая - Горбатов переулок - Транспортная - Измайлова - Стрельбищенская - Луговая - Перекоп - Перовской - Сортировочная - Долгая (остановка «Барковка»). Заявлялось, что изменения ввели на время проведения работ в районе Бакунинского моста, где с 25 ноября на 2,5 года перекрыли движение.

С 16 декабря маршрут № 20 перестал быть подвозящим. Его продлили, а стоимость проезда подняли до 30 рублей. «Двадцатка» начала с Барковки ездить до Пензы-I по мосту им. В. П. Капашина (в центр - по ул. Злобина, в обратном направлении - по ул. Урицкого).