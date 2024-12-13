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Из жизни

В Каменке собака набросилась на ребенка на детской площадке

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В Каменке администрация выплатила 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда 7-летнему мальчику, которого в августе укусила собака на детской площадке.

Ребенок играл возле своего дома на улице Белинской. Внезапно подбежал бродячий пес и укусил его за запястье левой руки.

Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру. Проверка показала, что администрация не справилась со своими полномочиями по организации отлова и содержания бездомных собак.

Прокурор обратился в суд, потребовав взыскать с органа местного самоуправления компенсацию причиненного ребенку морального вреда. Иск был удовлетворен.

«Решение суда исполнено», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

14 декабря 2023 года в Каменке бродячая собака укусила ребенка возле школы. Причиненный ему моральный вред также оценили в 50 000 рублей.

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