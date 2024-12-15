В микрорайоне ГПЗ-24 на девушку напала стая собак

15.12.2024 | 13:59

В Пензе 21-летняя жительница ГПЗ-24 пострадала от нападения собак в районе ТЦ «Семейный». Это были те же животные, которые ранее набросились на ребенка во дворе домов № 74 и 76 на улице Антонова.

Пост появился в телеграм-канале PenzaInform. Девушка рассказала, что утром в субботу, 14 декабря, шла из дома на остановку и услышала лай за спиной.

«Когда обернулась, одна из собак уже успела прокусить мне ногу через джинсы. Я стала убегать, но эта же собака меня преследовала, пока я не села в маршрутку», - пожаловалась горожанка.

Пензячка обратилась за медицинской помощью в травмпункт на Пионерской, где укус зафиксировали и рассказали, что делать дальше.

Теперь девушке предстоит в течение полугода делать прививки от бешенства, однако риск снова получить укус никуда не исчез. Проблема с агрессивными собаками на ГПЗ остается.