В декабре изменится схема движения автобусов № 130

14.11.2024 | 10:14

Схема межмуниципального автобусного маршрута № 130, который соединяет Арбековскую Заставу и село Засечное, изменится.

Информация об этом прозвучала на брифинге в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в среду, 13 ноября.

Схему движения продлят до остановки ТЦ «Ритэйл Парк», что в Гидрострое. Это делается «в целях улучшения транспортного обслуживания жителей ЖК «Семейный».

По новому маршруту машины поедут уже в декабре.

Ранее сообщалось о предложении увеличить предельные тарифы на проезд в общественном транспорте, конкретно в 130-м - до 33,60 рубля. Сейчас билет на этот автобус стоит 28 рублей.

Жители ЖК «Семейный» в селе Засечном долгое время просили обеспечить транспортное сообщение между ними и центром Пензы и наконец оказались услышаны.

«Очень накладно ездить с пересадками и двойной оплатой проезда. При том, что по Засечному ходит несколько автобусов, у которых почему-то маршрут не доезжает 1 остановку до остановки ЖК «Семейный» по ул. Алой. Почему туда этот автобус не доходит? Почему игнорируются права почти 8 тысяч жителей на транспортную доступность?» - возмущалась пользовательница на странице губернатора во «ВКонтакте».