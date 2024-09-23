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Общество

Жителям ЖК «Семейный» пообещали решить проблему с транспортом

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Жители ЖК «Семейный» в селе Засечном Пензенского района просят обеспечить транспортное сообщение между ними и центром Пензы. Сейчас, чтобы доехать до Гидростроя, они вынуждены пользоваться межгородскими автобусами.

«Очень накладно ездить с пересадками и двойной оплатой проезда. Так, минтранс предлагает ездить от ЖК «Семейный» до остановки Гидрострой, потом пересаживаться на другой автобус на другой остановке и уже ехать в город. При том, что по Засечному ходит несколько автобусов, у которых почему-то маршрут не доезжает 1 остановку до остановки ЖК «Семейный» по ул. Алой.

Почему туда этот автобус не доходит? Почему игнорируются права почти 8 тысяч жителей на транспортную доступность? Почему мы должны переплачивать в 2 раза за проезд, ехать с пересадками в город или идти 1 километр пешком до остановки, чтобы без пересадок уехать в город? - возмутилась пользовательница Мария, оставившая жалобу на странице губернатора во «ВКонтакте».

Женщина попросила главу региона обязать чиновников скорректировать маршрут № 149 или какой-либо другой.

Представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи ответил ей, что «в настоящее время прорабатывается вопрос о дополнительном транспортном обслуживании ЖК «Семейный» маршрутом, обслуживающим село Засечное (г. Спутник)».

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