Мэрия: Новые игрушки на главной елке Пензы прослужат долго

30.11.2023 | 19:29

Юные художники Пензы приступили к росписи новых украшений для главной городской елки - в стиле абашевской игрушки.

В работе задействованы воспитанники и преподаватели художественной школы № 3, скоро подключатся школы № 1 и 2, уточнили в администрации Пензы.

Игрушки повесят на елку на площади Ленина уже в начале декабря.

Пока праздничное дерево украшено только привычными золотыми шарами.

«Для покрытия игрушек применяется краска, предназначенная для строительных работ. Краска акриловая, влагостойкая, морозоустойчивая, глянцевая - новогодний декор в стиле абашевской керамики будет долго радовать пензенцев», - пообещала администрация на своей странице в соцсети «ВКонтакте».