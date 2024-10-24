Фонтан в парке Белинского в Пензе закрыли на зиму

24.10.2024 | 18:03

В Пензе фонтан в парке Белинского законсервировали на зиму. Процесс занял несколько дней. Вначале специалисты слили воду, очистили чашу и повели необходимое техобслуживание.

В четверг, 24 октября, в телеграм-канале парка появилось сообщение, что сооружение закрыли. «Вот и лето пролетело. Зимуй спокойно, наш замечательный фонтан!» - гласит пост.

Защитный тент специалисты натянули на металлическую конструкцию.

Фонтан с чашей из карельского гранита открыли 2 сентября 2023-го рядом с реконструированным планетарием. В прошлом году консервация сооружения на зиму обошлась в 300 000 рублей.

В начале лета 2024-го пензенцы ждали, когда фонтан снова включат. Он должен был заработать до 4 июня, однако дату отложили. После первой «зимовки» нового объекта пришлось провести ряд технических мероприятий.

Вскоре после запуска горожане пожаловались, что не работает одна из форсунок: из чаши поднимались 4 струи вместо 5. Сооружению потребовался ремонт.