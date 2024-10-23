Назван срок завершения движения дачных автобусов в Заречном

23.10.2024 | 13:35

Воскресенье, 27 октября, станет последним днем, когда зареченские дачники смогут добраться до своих участков на общественном транспорте.

Об этом сообщили в городском МП «Автотранс».

Жителям закрытого города пояснили, что автобусы перестанут ходить в направлении коллективных садов из-за сокращения светового дня и ухудшения погодных условий.

В Пензе дачный сезон закрылся 20 октября. Он продлился дольше, чем в 2023 году: тогда последним днем, когда автобусы вышли в рейсы на сезонные маршруты, стало 15-е число.

Зареченцев же в прошлом году автобусы возили на дачи до конца месяца.