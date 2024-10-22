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Общество

В Пензе вместо остановки-шалаша поставили металлическую коробку

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На остановке «Пензтекстильмаш», расположенной на улице Каракозова, вместо «шалаша» появилась металлическая конструкция.

Деревянный остановочный павильон с треугольной крышей, созданный в 1981 году, находился недалеко от памятного знака «Московская застава» и был выполнен в его стиле. В этом месте начинался тракт, который соединял Пензу и Москву. Однако в сентябре нынешнего года архитектурный объект снесли.

Уничтожение «шалаша», как называли остановку многие пензенцы, вызвало возмущение горожан. Его даже сочли кощунством.

На этом месте поставили новый павильон. «Теперь ожидание транспорта для жителей микрорайона станет более комфортным и безопасным», - пообещали пензенцам в телеграм-канале городского управления ЖКХ.

Однако внешний вид сооружения не вызвал восторга у комментаторов.

«Еще один мусорный павильон. А где контейнеры?» - сыронизировал один из них, назвав конструкцию «уродливой на вид». По его мнению, подобные остановки не защищают от солнца, дождя и ветра, а также перекрывают обзор.

Пензенец напомнил, что жители областного центра надеялись на массовое распространение павильонов, оснащенных USB и видеокамерами. Они появились в октябре 2022 года на остановках «Улица Сухумская», «Библиотека имени Лермонтова» (по направлению в центр) и «Областная филармония» (из центра). Однако в ноябре 2023-го пензенцам сообщили, что других таких не будет, поскольку они непрактичны.

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Источник — фото Управления ЖКХ г. Пензы
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