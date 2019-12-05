05.12.2019 | 09:37

Житель Пензы снял видеоролик об утечке воды, произошедшей в верхней части улицы Кирова. «В Пензе открылся новый фонтан», - сыронизировал мужчина.

На кадрах запечатлены потоки, бегущие вниз по лестнице в сторону Спасо-Преображенского монастыря.

«Этот фонтан работает уже третий день. Смотрится красиво. Я думаю, надо так и оставить. Будет местная достопримечательность», - пошутил мужчина.

Однако, по его словам, прогулка по лестнице может быть опасной.

«А вот дальше надо быть осторожным. Вчера на ступеньках был лед. Я чувствовал, когда здесь шел, как будто перехожу вброд реку в горах по оледеневшим камням», - поделился автор видео.

Преодолев несколько пролетов, поток воды уходит в сторону: «Вон хорошо хоть сделали этот (сток. – Прим. ред.). Или, может, ручей сам пробил себе дорогу».

Накануне на нескольких площадках стояла вода. По словам мужчины, людям приходилось обходить их по краю. К моменту съемок они заледенели и превратились в настоящий каток.

«Вот такой вот фонтан в Пензе открыли», - повторил мужчина в заключение.

«Не фонтан. Фонтанище!», «Это настоящий каскадный водопад», «Большой каскад Петродворца в миниатюре», - поддержали его участники группы в соцсети «ВКонтакте», где также было размешено видео.