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Глас народа | Пензенцы назвали новым фонтаном живописную утечку на Кирова

05.12.2019|09:37
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Житель Пензы снял видеоролик об утечке воды, произошедшей в верхней части улицы Кирова. «В Пензе открылся новый фонтан», - сыронизировал мужчина.

На кадрах запечатлены потоки, бегущие вниз по лестнице в сторону Спасо-Преображенского монастыря.

«Этот фонтан работает уже третий день. Смотрится красиво. Я думаю, надо так и оставить. Будет местная достопримечательность», - пошутил мужчина.

Однако, по его словам, прогулка по лестнице может быть опасной.

«А вот дальше надо быть осторожным. Вчера на ступеньках был лед. Я чувствовал, когда здесь шел, как будто перехожу вброд реку в горах по оледеневшим камням», - поделился автор видео.

Преодолев несколько пролетов, поток воды уходит в сторону: «Вон хорошо хоть сделали этот (сток. – Прим. ред.). Или, может, ручей сам пробил себе дорогу».

Накануне на нескольких площадках стояла вода. По словам мужчины, людям приходилось обходить их по краю. К моменту съемок они заледенели и превратились в настоящий каток.

«Вот такой вот фонтан в Пензе открыли», - повторил мужчина в заключение.

«Не фонтан. Фонтанище!», «Это настоящий каскадный водопад», «Большой каскад Петродворца в миниатюре», - поддержали его участники группы в соцсети «ВКонтакте», где также было размешено видео.

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Гость|05.12.2019 09:54|

Фонтан,порыв,утечка,перелом только не прорыв.Прорыв это скрепа для дебилов.

Гость|05.12.2019 09:59|

Будет потоп! Библейские сказания сбываются! Делайте ковчеги буртасы!

Гость|05.12.2019 10:02|

Мило,скрепно.

Гость|05.12.2019 10:06|

Запускай карабли,может это Америка и запад загоняют огромные деньги?

Гость|05.12.2019 10:21|

Только не надо ремонтировать, может кто-нибудь хавальник разобьёт.

Гость|05.12.2019 10:21|

Нагрузка пошла на дорожное полотно, в связи реконструкций моста Бакунинского. Поток автомобильный провоцирует поток воды. Это последствия перекрытия дорог! Где бы трубёнка гнилинькая ещё лет 50 пролежала, а вибрация и продавы от машин делают свое дело. Не зря существуют ограничения проезда на ось например. А пензенские дороги не готовы к такому потоку, это посчитайте сколько тонн в сутки проезжает,уму не постижимо. Но унас есть Единоросы пусть они и рулят:)

Гость|05.12.2019 10:24|

Надо туда танк загнать,он дулом высасит воду, хи-хи.

Гость|05.12.2019 10:26|

Соорудить купаленку, иконами обвешать и объявить святым источников - будет еще одним местом для привлечения турыстов, идеально вписанном в комплекс церковного сурского золотого кольца.

Имя: Гость
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