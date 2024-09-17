Сетевое издание|18+|Вторник|17 сен 2024|15:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Стала известна вместимость надземного укрытия у «Ростка»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В надземных укрытиях, которые устанавливаются в Пензе, смогут свободно разместиться 10 человек.

Об этом рассказал начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения областного ГУ МЧС России Владислав Баранов.

«Укрытие достаточно компактное. Здесь могут находиться 10 человек», - рассказал он.

По словам Владислава Баранова, конструкция рассчитана на то, чтобы защитить людей от ударной волны, возникающей при взрыве.

«Ударная волна является одним из поражающих факторов, в том числе и беспилотных летательных аппаратов. Поэтому одна из рекомендаций при нахождении здесь, которая позволяет минимизировать последствия, - занять сидячее положение, то есть сесть на корточки, и закрыть уши руками», - разъяснил он.

Первое надземное укрытие было установлено 13 сентября на набережной Суры, у стелы «Росток». До конца сентября такие сооружения появятся еще в 4 местах: на Центральном рынке, Фонтанной площади на Московской, в парке Белинского и на Юбилейной площади.

▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте