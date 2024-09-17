Стала известна вместимость надземного укрытия у «Ростка»

17.09.2024 | 14:41

В надземных укрытиях, которые устанавливаются в Пензе, смогут свободно разместиться 10 человек.

Об этом рассказал начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения областного ГУ МЧС России Владислав Баранов.

«Укрытие достаточно компактное. Здесь могут находиться 10 человек», - рассказал он.

По словам Владислава Баранова, конструкция рассчитана на то, чтобы защитить людей от ударной волны, возникающей при взрыве.

«Ударная волна является одним из поражающих факторов, в том числе и беспилотных летательных аппаратов. Поэтому одна из рекомендаций при нахождении здесь, которая позволяет минимизировать последствия, - занять сидячее положение, то есть сесть на корточки, и закрыть уши руками», - разъяснил он.

Первое надземное укрытие было установлено 13 сентября на набережной Суры, у стелы «Росток». До конца сентября такие сооружения появятся еще в 4 местах: на Центральном рынке, Фонтанной площади на Московской, в парке Белинского и на Юбилейной площади.