Надземные укрытия от БПЛА установят не только в Пензе

17.09.2024 | 16:03

Конструкции, предназначенные для защиты гражданского населения, в том числе от беспилотных летательных аппаратов, появятся не только в Пензе.

Об этом рассказал начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения областного ГУ МЧС России Владислав Баранов.

«Надземные укрытия будут устанавливать на территории Пензы и Пензенской области. В частности, в Нижнеломовском районе и городе Заречном», - уточнил он.

После возведения всех модульных строений в них будут размещены аптечки.

В Пензе первое надземное укрытие было смонтировано 13 сентября на набережной Суры, у стелы «Росток». До конца сентября такие сооружения появятся еще в 4 местах: на Центральном рынке, Фонтанной площади на Московской, в парке Белинского и на Юбилейной площади. После монтажа их добавят на интерактивную карту укрытий.

По словам Вячеслава Баранова, расчеты показали, что конструкции останутся целыми даже при прямом попадании БПЛА.