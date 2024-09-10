Жителям Зари не стоит ждать автобусов большой вместимости

10.09.2024 | 21:06

Жители пензенского микрорайона Заря могут не ждать появления автобусов большой вместимости. Это констатировал представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

Диалог развернулся в чате Октябрьского района в Telegram во вторник, 10 сентября.

«Пустите в Зарю автобусы большой вместимости, чтобы до 23:00 и чтобы по проспекту Победы!!!» - попросила пользовательница Татьяна К.

В минцифры ей напомнили, что микрорайон обслуживают автобусы среднего класса № 25 «Пос. Нефтяник - Центральный рынок - пос. Нефтяник» и № 40 «Пос. Нефтяник - пос. ЗиФ - Стадион».

«Перевозчику на маршруте № 25 поручено рассмотреть возможность об увеличении подвижного состава. Обслуживание Зари автобусами большой вместимости не планируется», - пояснили в ведомстве.

В Пензу поступило 55 новых автобусов. В минувшие выходные 13 из них стали курсировать по маршруту № 66 (Аэропорт - Арбековская Застава); 5 сентября еще 13 начали работу на маршруте № 149 (ул. Светлая - с. Засечное); с 2 сентября по будням столько же больших машин ходят по маршруту № 93 (Совхоз-Техникум - Засурье). Еще 3 новых автобуса остаются в резерве.