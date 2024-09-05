На маршрут № 149 вышли новые автобусы

05.09.2024 | 15:12

В четверг, 5 сентября, на маршрут № 149 (ул. Светлая - с. Засечное) вышли 13 новых автобусов большой вместимости марки Foton.

«Это надежные и удобные машины. Низкий уровень пола, пандус для заезда детских и инвалидных колясок, удобное расположение поручней, климат-контроль, система безналичной оплаты проезда - для комфортного проезда пассажиров созданы все условия», - сообщил губернатор Олег Мельниченко в на своих страницах в соцсетях.

Автобусы Foton поступали в Пензу с конца июля - всего 55 машин.

Уточнялось, что обновление парка планируется на 3 маршрутах общественного транспорта - № 66, 93 и 149.

Автобусы большой вместимости № 93 начали курсировать между пензенскими микрорайонами Совхоз-Техникум и Засурье 2 сентября.