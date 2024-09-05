Сетевое издание|18+|Четверг|5 сен 2024|19:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

На маршрут № 149 вышли новые автобусы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 5 сентября, на маршрут № 149 (ул. Светлая - с. Засечное) вышли 13 новых автобусов большой вместимости марки Foton.

На маршрут № 149 вышли новые автобусы

«Это надежные и удобные машины. Низкий уровень пола, пандус для заезда детских и инвалидных колясок, удобное расположение поручней, климат-контроль, система безналичной оплаты проезда - для комфортного проезда пассажиров созданы все условия», - сообщил губернатор Олег Мельниченко в на своих страницах в соцсетях.

Автобусы Foton поступали в Пензу с конца июля - всего 55 машин.

На маршрут № 149 вышли новые автобусы

Уточнялось, что обновление парка планируется на 3 маршрутах общественного транспорта - № 66, 93 и 149.

Автобусы большой вместимости № 93 начали курсировать между пензенскими микрорайонами Совхоз-Техникум и Засурье 2 сентября.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте