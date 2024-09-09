На маршрут № 66 в Пензе вышли новые автобусы

09.09.2024 | 14:20

В минувшие выходные на дороги Пензы вышли еще 13 новых автобусов большой вместимости марки Foton, сообщил губернатор Олег Мельниченко в понедельник, 9 сентября.

Машины курсируют по маршруту № 66 (Аэропорт - Арбековская Застава).

«До конца недели количество нового подвижного состава увеличится до 26. Несколько автобусов в настоящее время проходят предварительный технический осмотр», - пояснил глава региона.

Автобусы Foton поступали в Пензу с конца июля - всего 55 машин. Уточнялось, что обновление парка планируется на трех маршрутах общественного транспорта: № 66, 93 и 149.

5 сентября начали работу 13 новых автобусов № 149 (ул. Светлая - с. Засечное). С 2 сентября по будням курсируют 13 новых машин по маршруту № 93 (Совхоз-Техникум - Засурье). Еще три новых автобуса остаются в резерве.