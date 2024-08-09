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Общество

В Заводском районе Пензы транспорт пойдет другим путем

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С понедельника, 12 августа, по 25-е число изменится маршрут движения общественного транспорта в Заводском районе.

Автобусы малого класса маршрутов № 13, 18, 27, 31, 59, среднего класса № 25 и большого класса № 70 будут направляться с улицы Гагарина по Ударной, Воровского, Беляева, Германа Титова, Кирпичной, Беляева и далее как обычно в обоих направлениях.

В Заводском районе Пензы транспорт пойдет другим путем

Как пояснили в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, изменение схемы связано с дорожными работами и закрытием проезжей части на перекрестке улиц Беляева и Циолковского.

В конце апреля на Циолковского начался ремонт тепломагистрали. Он идет в несколько этапов, после чего восстанавливается асфальтовое покрытие по всей ширине проезжей части, от бордюра до бордюра. Дорога с тех пор перегорожена.

В ресурсоснабжающей организации обещали полностью открыть улицу Циолковского для проезда к осени, однако затем срок был перенесен на конец сентября.

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Источник — фото № 2 минцифры Пензенской области
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