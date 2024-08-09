В Заводском районе Пензы транспорт пойдет другим путем

09.08.2024 | 17:56

С понедельника, 12 августа, по 25-е число изменится маршрут движения общественного транспорта в Заводском районе.

Автобусы малого класса маршрутов № 13, 18, 27, 31, 59, среднего класса № 25 и большого класса № 70 будут направляться с улицы Гагарина по Ударной, Воровского, Беляева, Германа Титова, Кирпичной, Беляева и далее как обычно в обоих направлениях.

Как пояснили в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, изменение схемы связано с дорожными работами и закрытием проезжей части на перекрестке улиц Беляева и Циолковского.

В конце апреля на Циолковского начался ремонт тепломагистрали. Он идет в несколько этапов, после чего восстанавливается асфальтовое покрытие по всей ширине проезжей части, от бордюра до бордюра. Дорога с тех пор перегорожена.

В ресурсоснабжающей организации обещали полностью открыть улицу Циолковского для проезда к осени, однако затем срок был перенесен на конец сентября.