Срок возвращения перехода к Детскому парку на Одесской перенесли

25.12.2023 | 19:38

В Пензе в 2023 году не появится пешеходный переход от Детского парка к домам № 2 и 2а на улице Одесской. Ранее горожанам сообщили, что зебру сделают до 1 декабря.

«Уважаемый Александр Николаевич, вы лично обещали, что на улице Одесской установят пешеходный переход при выходе из Ульяновского парка к 42-й гимназии. Но пока никто даже с места не сдвинулся, чтобы выполнить ваши поручения. Вопрос: будет ли пешеходный переход на указанном месте и когда нам его ожидать?» - написала горожанка Наталия в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко.

Представитель управления ЖКХ города сообщил ей, что переход планируют сделать в следующем году «при наступлении благоприятных погодных условий».

Перенос сроков женщине объяснили тем, что перед появлением зебры требуется выполнить большой объем работ по обустройству подхода к ней.

Горожане неоднократно жаловались, что переход у дома № 2а исчез несколько лет назад, а в этом году была уничтожена оборудованная дорожка, которая вела от проезжей части к Детскому парку. Местные жители массово возмутились, требуя вернуть удобный для них путь и установить знак «Пешеходный переход», чтобы минимизировать риск ДТП.