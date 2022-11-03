Общество

В Заречном подвалов хватит для всех жителей города

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В Заречном есть 58 подвалов, где помещаются все горожане. Об этом сообщил заместитель главы администрации ЗАТО Илья Дильман на встрече местных жителей и специалистов управления гражданской защиты.

Мероприятие, на котором решили осветить вопросы, касающиеся возможных опасностей для населения, проходило вечером 2 ноября. Прийти на него могли все желающие.

Дильман подчеркнул, что утвержденный норматив по подвалам - 0,6 кв. м на человека на 8 часов (это максимальное время нахождения в подвале).

Активисты, присутствовавшие на встрече, высказали недоверие.

«5 минут воздушная тревога - это вот базовый уровень. Окей, у меня есть запас питья, документы, все прекрасно, собранный рюкзачок. Я его взял - мне говорят: пройдите в ближайшее укрытие или подвал. У меня подвал закрыт на замок! Как я туда попаду? У меня есть 5-7 минут!» - возмутился один из присутствовавших.

Другие указали, что подвалы под школами не вместят всех детей и сотрудников предприятий, которые к ним прикреплены, и что вероятные укрытия не оборудованы.

Илья Дильман уточнил: управляющие компании подали сведения о 58 подвалах как соответствующих требованиям, однако проверяющие прошли пока только 15. Итоги инвентаризации будут подведены к 1 декабря.

На вопрос о противогазах зареченцам сообщили, что запасы для населения города в необходимых количествах есть. Но выдаваться средства защиты могут только при угрозе химического заражения, а ее для Заречного нет. Также, поскольку в городе отсутствуют потенциально опасные объекты, нет и противорадиационных укрытий.

На встрече граждан проинструктировали, что делать, если прозвучит сигнал тревоги (длительное гудение сирен). Тем, кто находится дома, нужно включить телевидение или радио и дождаться информации. После ее получения отключить свет, газ и водоснабжение, взять документы, необходимые личные вещи, еду и воду, оказать помощь детям и престарелым соседям, а затем укрыться в ближайшем защитном сооружении (в подземном пространстве).

Что касается оборудованных убежищ, то они предназначены для работающих смен организаций, отнесенных к определенной категории по гражданской обороне. Каких именно - информация закрытая.

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Источник — кадр из видео канала «Заречный в теме»
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