Зареченцам разъяснили требования к укрытиям от средств поражения

16.11.2022 | 16:31

Во время прямого эфира, который провел глава Заречного Олег Климанов в среду, 16 ноября, ему поступил вопрос: планируется ли довести до горожан места расположения бомбоубежищ и контролируется ли их состояние?

Олег Климанов пояснил, что возле многоквартирных домов бомбоубежищ нет. Все они расположены на территории градообразующего предприятия или рядом с ним и предназначены для укрытия наибольшей работающей смены.

«Что касается города, то в соответствии с постановлением правительства «О порядке создания убежищ и свода правил…» для обеспечения населения укрытиями используются и приспосабливаются в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства. Говоря простым языком, это подвалы жилых домов или зданий», - пояснил он.

Олег Климанов перечислил требования к укрытиям: ограждающие конструкции, стены и перекрытия должны обеспечивать защиту от обычных средств поражения. А имеющиеся проемы и отверстия в стенах (в подвалах это продухи) должны быть подготовлены для глухой заделки при переводе помещения в режим укрытия.

«Мы в настоящее время проводим проверку всех заглубленных помещений на предмет соответствия требованиям. Планируем закончить ее 1 декабря. После этого мы определимся с тем, соответствуют ли они требованиям, и доведем до жителей места, где в случае необходимости они должны укрываться. Тогда вопросы отпадут - жители будут знать, что в случае сигнала гражданской обороны им нужно прибыть в такое-то помещение», - пояснил Олег Климанов.

2 ноября в Заречном для всех желающих прошла встреча со специалистами управления гражданской защиты. На ней сообщили о 58 подвалах, в которых помещаются все горожане.

Также стало известно, что в Пензе насчитывается 106 защитных сооружений гражданской обороны: 92 убежища и 14 укрытий. Однако их места не раскрываются. Эту информацию власти доведут до населения при введении военного положения.