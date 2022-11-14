Стало известно, сколько в Пензе убежищ и укрытий

14.11.2022 | 16:38

В Пензе для укрытия наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к определенной категории и продолжающих работу в военное время, имеется 106 защитных сооружений гражданской обороны: 92 убежища и 14 укрытий. Об этом шла речь на заседании комиссии городской думы в понедельник, 14 ноября.

Как доложил замначальника городского управления по делам ГО ЧС Александр Дерябин, 58 таких объектов находится в федеральной собственности, 6 - в областной, 17 - в муниципальной (из них 5 убежищ и 12 укрытий). Еще 23 убежища и 2 укрытия являются частными.

Докладчик отказался отвечать на вопрос депутатов о том, где находятся бомбоубежища. «Это категорированные объекты, они все на учете, но раскрывать их местоположение я не могу. Эта информация будет доведена до населения при введении военного положения. Ежегодно их осматривают, устраняют выявленные недостатки», - пояснил Александр Дерябин.

Он добавил, что в 2014-2015 годах была проведена полная ревизия помещений. «Всего в городе имеется 1 631 помещение для укрытия населения, подвальное пространство рассчитано на 1,5 млн человек», - добавил он.

Спикер подчеркнул: органы местного самоуправления не занимаются обеспечением горожан средствами индивидуальной защиты (медицинскими, органов дыхания). Это прерогатива федеральных и региональных властей, а также организаций.

«Обеспечением СИЗ занимается правительство. Эти средства заложены на складах мобилизационного резерва, закупать их не планируется», - доложил Александр Дерябин.

2 ноября заместитель главы администрации Заречного Илья Дильман на встрече местных жителей и специалистов управления гражданской защиты сообщил, что в закрытом городе есть 58 подвалов, где помещаются все горожане. Дильман подчеркнул, что утвержденный норматив по подвалам - 0,6 кв. м на человека на 8 часов (это максимальное время нахождения в подвале).