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Общество

Пензенский охотник предложил помощь в защите от беспилотников

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Житель Пензенской области готов оказать помощь в защите сурского неба от беспилотников, но не уверен, нужна ли она.

«Можно ли пензенским охотникам стрелять по беспилотникам и другим низколетящим объектам? Нужна ли вообще помощь охотников в защите неба региона?» - спросил на странице губернатора во «ВКонтакте» подписчик Сергей З.

На обращение мужчины ответил представитель министерства общественной безопасности.

«Нет, сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не следует, при обнаружении БПЛА, пожалуйста, оперативно сообщите об этом в полицию по номеру 102 с мобильного телефона», - написал он.

В министерстве напомнили, что в Пензенской области запрещено использовать беспилотники. Исключение касается только БПЛА органов государственной власти и организаций, связанных с ними договором, а также аппаратов, применяемых для транспортной безопасности, в сельскохозяйственных целях.

Известно, что беспилотники долетали до соседних с Пензенским регионов. Так, 31 мая уничтожен аппарат в Тамбовской области, 17 апреля - в Мордовии. В марте несколько беспилотников сбили над Энгельсом.

Ранее в ЦУРе рассказали, как обнаружить БПЛА в небе и вести себя, если он собрался атаковать. Пензенцам посоветовали прятаться и ни в коем случае не подходить к упавшему аппарату.

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