Пензенцам рассказали, что делать при атаке беспилотника

02.04.2024 | 13:04

Жителям Пензенской области рассказали, как обнаружить беспилотник в небе и как вести себя, если он собрался атаковать.

Согласно информации, опубликованной ЦУРом на своих страницах в соцсетях, дроны бывают самолетного и вертолетного типа. Первые тарахтят как мотор лодки, летят на небольшой высоте.

Аппараты вертолетного типа жужжат словно миксер. Их слышно, но не видно. Специалисты отмечают, что таких дронов может быть одновременно несколько.

Заметившим опасность на улице гражданам нужно найти укрытие - спуститься в подземный переход, паркинг, подвал. Стоит держаться подальше от административных и военных объектов, чтобы не попасть под удар.

Тем, кто находится в помещении, посоветовали не стоять у окон и отойти ближе к выходу.

«Оставайтесь в укрытии не менее 10 минут после последнего хлопка», - рекомендовали специалисты.

Не следует:

- быть в прямой видимости беспилотника;

- пытаться сбить его подручными средствами;

- пользоваться вблизи дрона мобильным телефоном, радиоаппаратурой, устройствами GPS;

- подходить близко к упавшему беспилотнику и трогать его.

Об обнаруженном аппарате нужно сообщить по номерам: 112, 101, 102.

Во вторник, 2 апреля, беспилотные летательные аппараты впервые с начала СВО атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. По последним данным, пострадали 12 человек. Все - студенты колледжа «Алабуга политех».

Татарстан расположен примерно в 1 500 км от границы с Украиной.

20 марта несколько беспилотников сбили над Энгельсом в Саратовской области.

В октябре 2023 года сообщалось об обнаруженных обломках дрона в Балаковском районе Саратовской области. Неопознанные летательные объекты над регионом сбивали в декабре 2022 года, а в январе 2024-го - над территорией Энгельсского района (беспилотник самолетного типа).