В Кузнецке полицейские нашли и наказали мигрантов-нарушителей

В Кузнецке полицейские и росгвардейцы вышли на поиски мигрантов-нарушителей. Они проверили документы у сотни человек.
Рейды проходили по местам, где трудятся иностранцы. Были выявлены люди, работавшие без разрешения, а также те, кто не имел права проживать на территории страны.
«Всего за время оперативно-профилактического мероприятия стражи правопорядка составили 6 протоколов», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Теперь сотрудники миграционной службы решают вопрос о привлечении к ответственности работодателей, у которых трудились нарушители.
Ранее в Пензе полицейские посетили бары, рынки и вокзалы, и проверили 180 иностранных граждан.
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