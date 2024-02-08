В Кузнецке полицейские нашли и наказали мигрантов-нарушителей

08.02.2024 | 10:36

В Кузнецке полицейские и росгвардейцы вышли на поиски мигрантов-нарушителей. Они проверили документы у сотни человек.

Рейды проходили по местам, где трудятся иностранцы. Были выявлены люди, работавшие без разрешения, а также те, кто не имел права проживать на территории страны.

«Всего за время оперативно-профилактического мероприятия стражи правопорядка составили 6 протоколов», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь сотрудники миграционной службы решают вопрос о привлечении к ответственности работодателей, у которых трудились нарушители.

Ранее в Пензе полицейские посетили бары, рынки и вокзалы, и проверили 180 иностранных граждан.