Зареченцы смогут избавляться от старых покрышек круглый год

16.03.2024 | 13:11

В Заречном в апреле появятся две площадки для сбора отработанных автомобильных шин. На 20-й Дороге и возле гаражного кооператива № 6 установят контейнеры, каждый из которых вмещает 125 покрышек для легковых машин или 45 - для грузовых.

Об этом сообщает портал Zarpressa.ru.

Ранее в закрытом городе регулярно проходили акции по сбору отслуживших свое покрышек и сдаче их на утилизацию. После каждого мероприятия из Заречного вывозили более тысячи шин.

Теперь зареченцы смогут сдавать их в любое время. По словам начальника отдела зареченского МКУ «Управление МТО» Алины Пятаевой, компания будет забирать их по мере накопления и отдавать на переработку для использования в качестве альтернативного топлива.

Она напомнила, что отходы в виде покрышек относятся к IV классу опасности. При взаимодействии с водой, почвой и под солнечными лучами они выделяют вещества, негативно влияющие на окружающую среду, поэтому выбрасывать их как обычные отходы запрещено.

«Также не следует хранить покрышки в гаражах или погребах и уж тем более использовать как элемент декора во дворах и на приусадебных участках», - предостерегла Алина Пятаева.

Проблема утилизации старых покрышек актуальна и для жителей Пензы. Некоторые «дизайнеры» используют их в качестве клумб во дворах или для ограждения детских площадок. Кое-кто из автовладельцев обозначает с их помощью парковочные места во дворах, другие просто выкидывают. Поэтому в областном центре тоже проводились акции по сбору шин.