Пензенцы могут бесплатно сдать старые покрышки в пункт приема

08.04.2023 | 10:47

Пензенские автомобилисты могут бесплатно привезти и сдать старые шины в пункт приема на Аустрина, 100. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Пензе проблема с отработанными покрышками стоит достаточно остро. Некоторые «дизайнеры» используют их в качестве клумб во дворах или для ограждения детских площадок.

Кто-то просто выкидывает их в контейнеры, а между тем по современной классификации покрышки не являются твердыми бытовыми отходами. Они относятся к IV классу опасности, как батарейки и ртутные градусники. Их необходимо утилизировать особым образом.

В пятницу, 7 апреля, в Железнодорожном районе областного центра прошла экологическая акция: с муниципальных участков и контейнерных площадок вывезено два КамАЗа автомобильных покрышек. Все они пойдут в переработку.

Аналогичные мероприятия регулярно проводятся в Заречном. Горожанам предлагают вывезти отработавшие свой век шины в определенные места, откуда их вывозят за счет средств муниципалитета.

Ранее автоэксперт Илья Иванский напомнил, что у автомобильных шин, как и у любой другой продукции, существует определенный срок эксплуатации. Оптимальный срок службы в среднем составляет четыре сезона, при аккуратной эксплуатации и правильном хранении - пять-шесть.

Срок годности шин можно узнать, изучив их маркировку - штамп с четырехзначной цифрой. Первые две цифры обозначают количество недель от начала года. Ориентируясь на них, можно определить месяц выпуска резины. Следующие две цифры - год выпуска.