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Общество

Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП с детьми в Пензе

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об отравлении детей-боксеров в Пензе.

ЧП случилось во время соревнований на базе училища олимпийского резерва. Участники, приехавшие из других городов, разместились в гостиничном комплексе в Ахунах «Вавеллит». После ужина 5 марта у нескольких спортсменов проявились симптомы отравления и острой респираторной вирусной инфекции.

Детей госпитализировали. По состоянию на четверг, 7 марта, в областном клиническом центре специализированных видов медпомощи находились 9 юных боксеров. «Их состояние оценивается как средней тяжести. Угрозы жизни нет», - уточнили в минздраве.

Решается вопрос об организации питания участников соревнований в другом заведении.

После случившегося в Пензе возбудили уголовное дело. О ходе его расследования будет доложено в центральный аппарат, сообщили в информационном центре СК России.

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