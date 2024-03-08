Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП с детьми в Пензе

08.03.2024 | 14:58

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об отравлении детей-боксеров в Пензе.

ЧП случилось во время соревнований на базе училища олимпийского резерва. Участники, приехавшие из других городов, разместились в гостиничном комплексе в Ахунах «Вавеллит». После ужина 5 марта у нескольких спортсменов проявились симптомы отравления и острой респираторной вирусной инфекции.

Детей госпитализировали. По состоянию на четверг, 7 марта, в областном клиническом центре специализированных видов медпомощи находились 9 юных боксеров. «Их состояние оценивается как средней тяжести. Угрозы жизни нет», - уточнили в минздраве.

Решается вопрос об организации питания участников соревнований в другом заведении.

После случившегося в Пензе возбудили уголовное дело. О ходе его расследования будет доложено в центральный аппарат, сообщили в информационном центре СК России.