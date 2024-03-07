СКР: Юным боксерам стало плохо после ужина в гостинице

07.03.2024 | 12:48

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту ЧП с юными боксерами, приехавшими в областной центр из других городов на первенство Приволжского федерального округа.

Следователи усмотрели в случившемся признаки преступления - оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

«Вечером 5 марта несколько несовершеннолетних после ужина в гостинице почувствовали недомогание. Подросткам была вызвана скорая медицинская помощь, ряд детей были госпитализированы с отравлением», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины ухудшения самочувствия детей, а также сотрудник гостиничного комплекса, ответственный за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Соревнования по боксу стартовали 5 марта. Они проходят в манеже училища олимпийского резерва. В течение трех дней 180 сильнейших боксеров округа в возрасте от 15 до 16 лет должны были показывать свое мастерство на ринге.

Иногородние ребята, а также тренеры и судьи соревнований заселились в гостиничный комплекс «Вавеллит» в Ахунах. Прямо оттуда несколько подростков попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию.

По состоянию на четверг, 7 марта, в областном клиническом центре специализированных видов медпомощи находятся 9 юных боксеров. «Их состояние оценивается как средней тяжести. Угрозы жизни нет», - уточнили в минздраве.

Прокуратура Железнодорожного района начала проверку исполнения федерального законодательства в деятельности ООО «Сосновый лес» в связи с массовой госпитализацией подростков из «Вавеллита». Также будет дана оценка исполнению законодательства при организации соревнований.