Минздрав: Угрозы жизни госпитализированных боксеров нет

07.03.2024 | 11:40

За размещение попавших в больницу иногородних участников первенства Приволжского федерального округа по боксу отвечала общественная организация «Федерация бокса Пензенской области». Об этом сообщили в региональном министерстве физкультуры и спорта. Она же выступала организатором соревнований.

«Место размещения было определено в связи с его близлежащим расположением к месту проведения первенства. Окончательно решение о размещении делегаты от регионов принимали самостоятельно», - заявили в минспорте.

По состоянию на четверг, 7 марта, в областной клинический центр специализированных видов медпомощи госпитализированы 9 детей с подозрением на кишечную инфекцию. «Их состояние оценивается как средней тяжести. Угрозы жизни нет», - уточнили в минздраве.

Сейчас проводятся лабораторные исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, связанный с отравлением.

Соревнования по боксу стартовали 5 марта. Они проходят в манеже училища олимпийского резерва. В течение трех дней 180 сильнейших боксеров округа в возрасте от 15 до 16 лет должны были показывать свое мастерство на ринге.

Иногородние ребята, а также тренеры и судьи соревнований заселились в гостиничный комплекс «Вавеллит» в Ахунах. Прямо оттуда несколько подростков попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию.

Прокуратура Железнодорожного района начала проверку исполнения федерального законодательства в деятельности ООО «Сосновый лес» в связи с массовой госпитализацией подростков из «Вавеллита». Также будет дана оценка исполнению законодательства при организации соревнований.