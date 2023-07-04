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Из жизни

Третья отравившаяся сидром пензячка вышла из больницы

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Третью девушку, отравившуюся суррогатным сидром, выписали из больницы. Эту информацию во вторник, 4 июля, подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Девушка вместе с подругой (одной - 17 лет, другой - 18) употребила спиртное 2 июня. После этого обеих госпитализировали с признаками отравления.

14 июня одну из пострадавших выписали, вторая оставалась на специальном лечении.

Жертвой суррогатного алкоголя оказалась еще одна жительница Пензы. 3 июня в Бессоновском районе на праздновании дня рождения 17-летняя девушка выпила мохито, приобретенное в той же сети, и попала в больницу.

По данным Telegram-канал Baza, две полуторалитровые бутылки напитка купила ее мать в магазине «Хмельной». На вечеринке они были вместе. После возвращения домой дочери стало плохо, мать сразу же вызвала скорую, врачи диагностировали отравление метанолом. Состояние девушки оценили как крайне тяжелое.

Две недели врачи боролись за жизнь несовершеннолетней, но вечером 17 июня она скончалась.

23 июня два 18-летних жителя Пензы употребили спиртное и оказались в больнице с признаками отравления метанолом.

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