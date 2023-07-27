Госдума поможет бороться с работой «разливаек» по ночам

27.07.2023 | 08:54

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, касающийся так называемых разливаек - предприятий общественного питания, где в любое время можно купить спиртное.

Документ, размещенный в электронной базе «Законотворчество», предлагает дать региональным властям возможность устанавливать дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в регионах имеют место массовые случаи нарушения правил продажи алкогольной продукции. Под видом оказания услуг общественного питания реализуется алкоголь навынос в ночное время.

Местные органы власти заходят в тупик, так как не вправе ограничивать розничную торговлю алкогольной продукцией в предприятиях общепита.

Разработчики документа предлагают исключить из текста закона о госрегулировании алкогольной продукции норму, касающуюся запрета региональным властям вводить ограничения на розничную продажу алкоголя при реализации услуг общественного питания.

В Пензенской области проблема с «разливайками» стоит достаточно остро. Нередко в таких точках продают алкоголь либо без лицензии, либо контрафактный.

Эту тему обсуждали депутаты Пензенской городской думы на июньской сессии. Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк уточнила: если магазинам на федеральном уровне запрещено реализовывать алкогольную продукцию в ночное время, то предприятиям общепита - нет.

По словам Ольги Жовтяк, в адрес губернатора направлено письмо с просьбой доработать данную норму, ограничив работу «разливаек» по ночам. Она добавила, что если на уровне пензенского Заксобра такое решение не будет принято, то инициатива может быть выведена на федеральный уровень.