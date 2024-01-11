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Общество

В Пензенской области ограничено движение большегрузов по трассам

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В четверг, 11 января, в Пензенской области из-за непогоды с 21:00 ограничили движение большегрузов по участкам 4 федеральных трасс.

Речь идет о следующих участках:

- с 470-го по 787-й километр трассы М-5,

- с 132-го по 278-й километр трассы Р-208 Тамбов - Пенза,

- с 0-го по 92-й километр трассы Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - а/д А-260,

- с 333-го по 505-й километр трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов.

На дорогах сильный снег, метель и ограниченная видимость. «Подрядные организации работают в усиленном режиме. В случае нештатных ситуаций на федеральных трассах следует обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор» (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (929) 769-49-19», - сообщили в учреждении.

Ограничение будет действовать до 6:00 пятницы, 12 января. До того же времени оно введено для маршрутных транспортных средств.

На помощь стоящим на трассе водителям выехали сотрудники 2 пожарно-спасательного отряда. «Они оказывают адресную помощь, узнают у автомобилистов, что им необходимо, раздают воду и еду», - рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Получить информацию и обратиться за помощью можно по телефону 112.

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Источник — фото и видео областного ГУ МЧС России
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