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Происшествия

В Пензе скончался 35-летний депутат городской думы

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В понедельник, 11 декабря, стало известно о смерти 35-летнего депутата Пензенской городской думы Андрея Рудского. О трагедии сообщил депутат Собрания представителей Бессоновского района Сергей Падалкин.

Как ранее уточнял Падалкин, 1 декабря народный избранник на своей «Ладе-Приоре» попал в дорожно-транспортное происшествие в Сердобском районе. Всего в аварии пострадали четыре человека.

С тяжелыми травмами Андрей Рудской оказался в реанимации одной из пензенских больниц, потребовалось введение в искусственную кому.

На протяжении нескольких дней состояние депутата оставалось стабильно тяжелым, утром 11-го числа Сергей Падалкин написал обращение с призывом сдать кровь для пострадавшего. Спустя полтора часа призыв стал уже неактуальным.

Андрей Вячеславович Рудской получил мандат депутата гордумы в ноябре 2021 года после ухода Александра Рогожкина, который сложил полномочия из-за переезда в Санкт-Петербург на учебу.

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