В ГИБДД рассказали подробности аварии с депутатом Андреем Рудским

11.12.2023 | 15:08

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, в котором депутат Пензенской городской думы Андрей Рудской получил травмы, ставшие причиной его смерти через некоторое время.

Предварительно установлено, что авария произошла на 47-м километре трассы Тамбов - Пенза - Беково в Сердобском районе в 11:25 1 декабря.

Там столкнулись два автомобиля: Chevrolet Niva с 38-летним водителем и «Лада-Приора», которой управлял 35-летний Андрей Рудской. После удара машины слетели с дороги.

В результате обоим водителям, а также 40-летнему пассажиру Chevrolet Niva потребовалась госпитализация. Еще один мужчина из Chevrolet, 46-летний, после оказания медицинской помощи был отпущен.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На протяжении нескольких дней состояние депутата оставалось стабильно тяжелым. 11 декабря Андрей Рудской скончался в больнице.