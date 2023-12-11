В ГИБДД рассказали подробности аварии с депутатом Андреем Рудским

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, в котором депутат Пензенской городской думы Андрей Рудской получил травмы, ставшие причиной его смерти через некоторое время.
Предварительно установлено, что авария произошла на 47-м километре трассы Тамбов - Пенза - Беково в Сердобском районе в 11:25 1 декабря.
Там столкнулись два автомобиля: Chevrolet Niva с 38-летним водителем и «Лада-Приора», которой управлял 35-летний Андрей Рудской. После удара машины слетели с дороги.
В результате обоим водителям, а также 40-летнему пассажиру Chevrolet Niva потребовалась госпитализация. Еще один мужчина из Chevrolet, 46-летний, после оказания медицинской помощи был отпущен.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
На протяжении нескольких дней состояние депутата оставалось стабильно тяжелым. 11 декабря Андрей Рудской скончался в больнице.
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