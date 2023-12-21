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Общество

В Нижнеломовском районе стало на 25 оленей больше

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На территорию Нижнеломовского района завезли 25 особей венгерского благородного оленя, сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

3 самца и 22 самки прибыли из Ярославской области. В среду, 20 декабря, их выпустили на территории закрепленных охотничьих угодий в полувольные условия.

По данным последнего зимнего учета животных в охотничьих угодьях региона специалисты насчитали 1,3 тысячи пятнистых оленей.

Согласно утвержденным лимитам и квотам добычи охотничьих ресурсов на год начиная с 1 августа 2023-го, пензенским охотникам разрешили добыть 93 особи.

Жители Городищенского района сообщают, что часто встречают этих диких животных. В ноябре оленя заметили рядом с многоэтажкой в Сурске, в сентябре самка пятнистого оленя пробежалась перед машиной на дороге из Сурска к станции Асеевская.

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Источник — видео минлесхоза
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