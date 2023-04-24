В Пензенской области стало больше лосей

24.04.2023 | 16:54

В Пензенской области стало больше диких животных. Таковы итоги зимнего учета животных на территории охотничьих угодий региона.

Специалисты насчитали 15,5 тысячи сибирских косуль, 12,4 тысячи зайцев-беляков и 10,5 тысячи русаков, 8,3 тысячи лосей, 4,7 тысячи лисиц, 3,8 тысячи белок, 1,3 тысячи пятнистых оленей, 1,4 тысячи куниц, 435 кабанов, 14 рысей и 10 волков.

Также в регионе оказалось 53 тысячи серых куропаток, 23 тысячи тетеревов, 2,6 тысячи глухарей и 2,5 тысячи рябчиков.

«Рост численности отмечается по зайцу-беляку (22%), зайцу-русаку (36%), косуле сибирской (23%), лосю (20%), глухарю (32%), рябчику (36%)», - сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Методик зимнего учета несколько, одна из них - работа со следами.

«В первый учетный день проводят затирку следов на намеченных маршрутах, во второй день, продвигаясь по фактически пройденному маршруту, осуществляют подсчет свежих следов, пересекающих учетный маршрут. Все сведения фиксируются и заносятся в специальные ведомости», - пояснили в министерстве.