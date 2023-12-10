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Общество

Сдачу цирка в Пензе в очередной раз перенесли

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Срок открытия пензенского цирка вновь перенесли. Событие, вероятно, свершится в 2025 году.

О том, когда же учреждение заработает, спросила на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» подписчица Валентина.

«А когда же цирк откроют, или еще 10 лет ждать?» - поинтересовалась пензячка.

Ей ответил представитель министерства культуры и туризма области.

«Строительством пензенского цирка занимается Федеральное казенное предприятие «Росгосцирк» (г. Москва). Планируется, что строительно-монтажные работы и поставка основной части технологического оборудования будут завершены в 2025 году», - написал он.

Ранее озвучивались другие сроки. Так, в марте этого года губернатор Олег Мельниченко заявил, что объект сдадут в марте 2024-го.

«Цирк должен открыть свои двери и дать первое представление, принять первую труппу артистов и порадовать жителей нашей области, прежде всего детей, своим представлением», - сказал глава региона на совещании в областном правительстве.

Поставки технологического оборудования ожидались в 2024 и первом квартале 2025 года.

Цирк в Пензе строится с 2013 года. Изначально планировалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся почти на десяток лет.

Предполагалось, что работы завершатся в четвертом квартале 2022-го, однако после очередной отсрочки озвучили новую дату возможного открытия - 2023 год. Потом отменили и его.

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