Мост на ул. Токарной остался доступным для пеших пензенцев

07.11.2023 | 14:18

Со вторника, 7 ноября, в Пензе для всех видов транспорта закрыли движение по мосту на улице Токарной - из-за ремонта деформационных швов на проезжей части.

Предупреждая о перекрытии, изначально в городском управлении ЖКХ не обговорили, останется ли мост доступным для пешеходов.

Отвечая на этот вопрос от пензячки в чате телеграм-канала PenzaInform, представитель ведомства уточнил: «Движение через мост по ул. Токарной будет закрыто только для движения транспорта. Для пешеходов проход открыт».

Проблема плачевного состояния моста обсуждалась на встрече представителей администрации Пензы с жителями Терновки в конце октября. Тогда была озвучена цена ремонта и расширения сооружения - 900 млн рублей. Возможность его полноценной реконструкции горожанам обещали рассмотреть в 2024 году, а пока решили отремонтировать деформационные швы.

Мост будет закрыт до воскресенья, 12-го числа. Для объезда водителям рекомендуют пользоваться улицей Ростовской.