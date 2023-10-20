В Пензе проблемы на теплосетях устраняют 25 аварийных бригад

20.10.2023 | 11:58

В пятницу, 20 октября, Пенза вошла в отопительный сезон. Об этом сообщил глава города Александр Басенко в соцсети «ВКонтакте».

Он написал, что тепло подано во все объекты - прежде всего в школы, детские сады, учреждения медицины, культуры, спорта и социальной сферы, а также в многоквартирные жилые дома.

«В ходе запуска отопительного сезона были выявлены повреждения на сетях. Еще остаются проблемные участки, где на сегодняшний день продолжают работать 25 аварийных бригад ресурсоснабжающих организаций, в том числе привлеченных из других регионов», - отметил он.

Он добавил, что все неблагополучные объекты находятся на контроле районных администраций, а благодаря оперативной работе их становится меньше с каждым часом.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 9 октября. В течение 10 дней тепло должно было поступить во все объекты. Но к концу этого срока ряд пензенцев жаловались на холод в квартирах. 17-го числа в двух домах при подаче ресурса лопнули трубы. Специалисты прошли по квартирам и зафиксировали ущерб.