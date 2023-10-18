В Пензе при запуске отопления лопнули трубы в домах

В Пензе в двух многоквартирных домах устранили последствия неудачного пуска тепла. Там лопнули трубы, а вода затопила подвалы. Об этом сообщили в городской администрации в среду, 18 октября.
Специалисты вышли на проверку после заседания штаба по подготовке к зиме, проведенного накануне. Обследовать должны каждый дом с поврежденными теплосетями.
«Перечень пострадавших домов вместе с указанием объема работ направим ресурсникам для возмещения ущерба», - пообещал глава Пензы Александр Басенко.
Подтопления из-за поврежденных труб произошли по адресам: Жемчужный проезд, 10, и Кирова, 18.
В обоих домах уже откачали воду, помещения сушат, в квартиры пришло тепло.
По словам главы администрации Железнодорожного района Андрея Шулькина, для составления актов о повреждении имущества создали специальную комиссию. Жильцов пострадавших домов опросили, ущерб зафиксировали.
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