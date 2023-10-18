В Пензе при запуске отопления лопнули трубы в домах

18.10.2023 | 19:45

В Пензе в двух многоквартирных домах устранили последствия неудачного пуска тепла. Там лопнули трубы, а вода затопила подвалы. Об этом сообщили в городской администрации в среду, 18 октября.

Специалисты вышли на проверку после заседания штаба по подготовке к зиме, проведенного накануне. Обследовать должны каждый дом с поврежденными теплосетями.

«Перечень пострадавших домов вместе с указанием объема работ направим ресурсникам для возмещения ущерба», - пообещал глава Пензы Александр Басенко.

Подтопления из-за поврежденных труб произошли по адресам: Жемчужный проезд, 10, и Кирова, 18.

В обоих домах уже откачали воду, помещения сушат, в квартиры пришло тепло.

По словам главы администрации Железнодорожного района Андрея Шулькина, для составления актов о повреждении имущества создали специальную комиссию. Жильцов пострадавших домов опросили, ущерб зафиксировали.