В Пензу прибыла половина обещанных троллейбусов

27.09.2023 | 13:12

По состоянию на среду, 27 сентября, в Пензу поступило 45 новых троллейбусов. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в областном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

Из прибывших машин 27 уже на линии.

Всего для обновления подвижного состава закуплено 90 троллейбусов с автономным ходом. Поставка электротранспорта будет осуществлена до конца 2023 года.

Менять машины планируют на всех маршрутах по мере поступления техники от завода-изготовителя.

Изначально регион приобрел 90 новых троллейбусов (по контракту их предполагали поставить до конца сентября), но по результатам проведенных торгов образовалась экономия в 202,5 млн рублей. На эти деньги решили закупить еще 4 троллейбуса. Таким образом, их общее число должно будет составить 94.

В августе выяснилось, что не во всех новых троллейбусах, закупленных регионом, исправны кондиционеры. Их ремонт должен был выполнить завод-изготовитель в рамках гарантийных обязательств.