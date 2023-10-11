Подробно описан новый троллейбусный маршрут № 105

11.10.2023 | 18:16

В Пензе с 23 октября начнет работать межмуниципальный троллейбусный маршрут № 105. Он соединит микрорайон «Арбековская застава» (Пенза) и улицу Фонтанную (Засечное).

Также машины будут заезжать в Терновку и Заводской район.

В среду, 11 октября, ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что на линии намерены задействовать 18 троллейбусов в будние дни и 15 - в выходные и праздники.

«Стоимость оплаты проезда и провоза багажа установлена в размере 20 рублей, без предоставления льгот. Согласно решениям Пензенской городской Думы, льготный проезд предоставляется только на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пенза, троллейбусный маршрут №105 является межмуниципальным», - говорится в посте.

Троллейбусы из Арбековской заставы будут следовать через следующие остановки: «Улица Бутузова», «Школа №79», «Библиотека», «Кольцевая», «Комарово», «ДС «Буртасы», «Городская больница № 6», «Улица Рахманинова», «Храм Петра и Февронии», «Улица Тернопольская», «Магазин «Россия», «Магазин «Океан», «Универсам №173», «ЦНТИ», «Завод «Тяжпромарматура», «Школа №9», «Автодорожный колледж», «Строительный университет», «Детский сад», «Улица Циолковского», «Стадион «Пенза», «Улица Гагарина», «Улица Ленина», «Улица Пионерская», «ДОСААФ», «Улица Ворошилова», «Улица Кулакова», «Сбербанк», «Улица Володарского», «Центральный рынок», «ТТС», «Фонтан», «Детская библиотека», «Библиотека имени Лермонтова», «Улица Чкалова», «ОАО «Электромеханика», «Межшкольный учебный комбинат», «Улица Токарная», «Терновский мост», «Дом быта», «Районный дом культуры», «Улица Петровская», «Улица Фонтанная» (село Засечное).

В обратном направлении троллейбусы поедут через следующие остановки: «Улица Радужная» (Засечное), «Улица Сухумская», «Улица Петровская», «Районный дом культуры», «Дом быта», «Терновский мост», «Улица Токарная», «Межшкольный учебный комбинат», «ОАО «Электромеханика», «Улица Чкалова», «Библиотека имени Лермонтова», «Детская библиотека», «Кинотеатр «Октябрь», «Площадь Ленина», «Центральный рынок», «Улица Володарского», «Сбербанк», «Улица Кулакова», «ДОСААФ», «Улица Пионерская», «Улица Ленина», «Центр культуры и досуга», «Улица Гагарина», «Стадион «Пенза», «Центр искусств», «Улица Леонова», «Улица Циолковского», «Детский сад», «Строительный университет», «Автодорожный колледж», «Школа №9», «ЦНТИ», «Магазин «Океан», «Мемориал «Звезда», «Улица Ульяновская», «Диспетчерская», «Городская больница №6», «ДС «Буртасы», «Комарово», «Кольцевая», «Библиотека», «Школа №76», «Улица Бутузова», «Арбековская застава».

Позже ведомство удалило запись со своей страницы по неизвестной причине.